Главный редактор «Псковской правды» победил во всероссийском журналистском конкурсе

11:54, 11 декабря 2022, ПАИ

Главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев одержал победу во Всероссийском журналистском конкурсе «Своё родное», посвящённом освещению гастрономической культуры России, в номинации «ГастроБизнес» («Лучшие авторские журналистские материалы об участниках продовольственного рынка, рестораторах, виноделах, крупных розничных сетях»), пишет газета «Псковская правда».

В жюри конкурса входили руководители ведущих российских информагентств и бизнес-изданий, известные рестораторы, фермеры и виноделы, представители индустриальных ассоциаций и органов власти.

Церемония награждения состоялась 10 декабря в Мурманске. Победителей назвали в девяти номинациях: помимо «ГастроБизнеса», в их числе «ГастроСтиль», «ГастроРупор», «ГастроЛидер», «ГастроРынок», «ГастроТрадиции», «ГастроРегион», «ГастроБлог» и «ГастроКанал».

Награды конкурса получили РИА Новости, портал Е1, «Лента.ру», журнал «Сноб» и другие известные издания.

Победу «Псковской правде» принесла публикация «Улиточное эльдорадо». Отмечается, что в конце ноября эта же публикация в составе цикла интервью, подготовленных главным редактором «Псковской правды» Максимом Андреевым, заняла второе место в конкурсе Минсельхоза РФ «Моя земля — Россия» в номинации «Агростарт» («Успешные примеры стартапов и открытия бизнеса, примеры фермерских хозяйств, сельского туризма и оригинальных идей»).

