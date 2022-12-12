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Общество

Снежное начало недели прогнозируется на Северо-Западе России

Снежное начало недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

Из-за циклона вплоть до 14 декабря в регионах СЗФО ожидается сильный снег, затем фон атмосферного давления повысится и количество осадков уменьшится. Днём на юге региона будет -3…-8, на севере – до -6…-11 градусов.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в Псковской области ожидается сильный снег, ночью на севере области – умеренный. Местами также возможна метель. Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от -2 до -7 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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