Снежное начало недели прогнозируется на Северо-Западе России
Снежное начало недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».
Из-за циклона вплоть до 14 декабря в регионах СЗФО ожидается сильный снег, затем фон атмосферного давления повысится и количество осадков уменьшится. Днём на юге региона будет -3…-8, на севере – до -6…-11 градусов.
Ранее сообщалось, что 12 декабря в Псковской области ожидается сильный снег, ночью на севере области – умеренный. Местами также возможна метель. Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от -2 до -7 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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