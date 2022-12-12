Виталий Гогунский даст благотворительный концерт в Пскове

15:55, 12 декабря 2022, ПАИ

15 декабря в 19:00 актёр и исполнитель Виталий Гогунский даст благотворительный концерт в Пскове. Он выступит с программой «В небо летят наши мечты», сообщает Telegram-канал «Наша Псковская область».

Концерт пройдёт в поддержку культуры и народного творчества. Вход на мероприятие свободный, пригласительные можно получить на вахте Городского культурного центра (площадь Победы, д.1). Подробности по телефону 8 (8112) 66-39-52