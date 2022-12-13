Луна не дала увидеть метеорный поток Геминиды в прошлом году и в этом году тоже не даст

00:54, 13 декабря 2022, ПАИ

Метеорный поток Геминиды достигнет пика в ночь на 14 декабря, в этот раз прогнозируется до 150 падающих звёзд в час, однако свет Луны помешает наблюдениям, сообщили в Московском планетарии, передаёт ТАСС.

«Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. По прогнозам ММО, ожидается до 150 метеоров в час… Условия наблюдения Геминид в 2022 году неблагоприятны. Луна близка к последней четверти (16 декабря 2022 года) и помешает наблюдению метеоров», — говорится в сообщении.

Примечательно, что в прошлом году Геминиды также не дала посмотреть Луна: она вошла в фазу полнолуния через пять дней после пика потока, во время которого прогнозировалось до 120 метеоров в час.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.