ГОСТ для электросамокатов утвердили в России

10:02, 13 декабря 2022, ПАИ

Утвержденный новый ГОСТ для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу с 1 февраля 2023 года, рассказали Росстандарте.

Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Под ЭСИМ подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. «ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что позволит существенно повысить безопасность граждан. Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020», — рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Кроме того, ГОСТ предусмотрит функцию автоматического замедления в парках. Стандарт предписывает, что электросамокат, а также батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.

«Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей», — сообщил «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.