В России ограничили скорость электросамокатов и гироскутеров

11:19, 07 октября 2022, ПАИ

Электросамокаты и другие аналогичные устройства в России получили новый статус. Теперь они расцениваются законом как средства индивидуальной мобильности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на правительство РФ.

Новый статус также закрепляет максимальную скорость передвижения. Перемещаться на самокатах и других подобных средствах можно со скоростью не более 25 километров в час.

Движение этих средств будет регулироваться специальными дорожными знаками. Вес подобного электротранспорта, который двигается по тротуарам, а также вело- и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 килограмм.

Пешеходы получат приоритет при совместном передвижении с электросамокатам. Водителям электротранспорта нужно будет выбирать скорость движения исходя из дорожной ситуации, а при пересечении дороги — спешиваться.

Ездить на электросамокатах разрешается по правой части дороги, если скоростной режим там ограничен 60 километрами в час и разрешено движение велосипедистов. Делать это можно людям старше 14 лет при условии, если у самоката или другого устройства есть тормозная система и фара белого и красного цвета.

Постановление правительства не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, которые ими пользуются, как и прежде, приравниваются к пешеходам.