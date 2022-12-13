Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове стартовала школа социального проектирования

12 декабря стартовала последняя в этом году Школа социального проектирования для НКО, ТОСов и муниципальных учреждений Псковской области. В этом году Школу для НКО Псковской области прошли более 200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В последнюю школу этого года заявки на участие подали 66 человек. Теперь в течение двух недель ее участникам предстоит ознакомиться со всеми разделами грантовой заявки.

В программе Школы предусмотрены теоретический и практический блоки, в ходе которых общественники смогут самостоятельно подготовить заявку на один из президентских грантовых конкурсов или региональный конкурс субсидий Псковской области, а также Всероссийский конкурс молодежных проектов. В конце участники смогут защитить свою заявку на публичной защите перед экспертами Псковской области 23 декабря.

Организаторами и преподавателями Школы социального проектирования являются сотрудники грантового отдела АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой, Денис Зиязов, Ульяна Рафаенко и представители АНО «Центр сопровождения СОНКО Псковской области».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2022

Юрий Бурлин: Долг власти и общественности — помочь семьям военных
13 декабря 2022

Псковичи рассказали о своих экопривычках
13 декабря 2022

Псковский губернатор освободил семьи мобилизованных от платы за детсады
13 декабря 2022

До -12 градусов прогнозируют в Псковской области 14 декабря
13 декабря 2022

Объявлен конкурс на логотип празднования 700-летия Гдова
13 декабря 2022

Юлия Пересильд поблагодарила педагогов из ПсковГУ за знания
13 декабря 2022

Псковский аэропорт взял на работу кота
13 декабря 2022

Ещё 23 медика из Псковской области награждены медалью Луки Крымского

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...