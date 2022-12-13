В Пскове стартовала школа социального проектирования

13:53, 13 декабря 2022, ПАИ

12 декабря стартовала последняя в этом году Школа социального проектирования для НКО, ТОСов и муниципальных учреждений Псковской области. В этом году Школу для НКО Псковской области прошли более 200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В последнюю школу этого года заявки на участие подали 66 человек. Теперь в течение двух недель ее участникам предстоит ознакомиться со всеми разделами грантовой заявки.

В программе Школы предусмотрены теоретический и практический блоки, в ходе которых общественники смогут самостоятельно подготовить заявку на один из президентских грантовых конкурсов или региональный конкурс субсидий Псковской области, а также Всероссийский конкурс молодежных проектов. В конце участники смогут защитить свою заявку на публичной защите перед экспертами Псковской области 23 декабря.

Организаторами и преподавателями Школы социального проектирования являются сотрудники грантового отдела АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой, Денис Зиязов, Ульяна Рафаенко и представители АНО «Центр сопровождения СОНКО Псковской области».