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Общество

Скорректировать параметры бюджета ФОМС за 2022 год предстоит депутатам

В бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования 2022 года необходимо внести изменения в связи с корректировкой доходов и расходов – законопроект с поправками поступил в областное Собрание депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба регионального парламента

Цифра доходов и расходов увеличивается на 40,5 млн рублей. Рост показателей связан с получением дополнительных трансфертов из федерального фонда ОМС. Помимо прибавки финансирования по нескольким статьям зафиксировано сокращение: в конце года фонд вынужден вернуть более 7 млн рублей неиспользованных целевых средств. Речь идёт в том числе о деньгах, предназначенных на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Выплата медикам за онконастороженность была введена в 2020 году, но в Псковской области её пока не получил ни один врач.

С учётом изменений доходы бюджета территориального ФОМС на 2022 год предлагается утвердить в сумме 9 млрд 113 млн 136,1 тысячи рублей, расходы – 9 млрд 434 млн 224,6 тысячи рублей.

До вынесения законопроекта на сессию законопроект рассмотрят профильные парламентские комитеты, курирующие бюджетную и социальную сферы.

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