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Общество

Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сети

Пользователи социальных сетей, которые держат аккаунты открытыми, могут по неосторожности или по незнанию публиковать там данные о себе, которые, на первый взгляд, не представляют никакого риска. Однако мошенникам достаточно минимальной информации о человеке, чтобы узнать остальное, рассказывает юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Именно по этой причине нужно держать свои аккаунты закрытыми, а внутри них не публиковать следующую информацию: номер мобильного телефона, e-mail (адрес электронной почты), ник в Telegram, дату рождения, адрес, ИНН, номер автомобиля (включая фото номеров), Bitcoin-кошелек, пишет агентство «Прайм».

По словам эксперта, злоумышленники смогут проверить и собрать информацию о человеке, имея что-то из вышеперечисленного, за считаные секунды. Для пробива и сбора информации используются Telegram-боты. Большинство ботов опирается на открытые источники, для чего эксплуатируют API различных служб и интернет-ресурсов. Другие используют слитые базы данных, хотя информация в них и может устаревать.

Иногда получение информации таким путем мошенникам не будет стоить ничего, в других случаях они платят совсем небольшие суммы.

«Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут. А добытой информации будет достаточно для использования ее в целях социальной инженерии или для шантажа. Поддастся ли человек на уловки мошенников, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности», — уверяет специалист.

Он предупреждает, что защититься от подобных действий сложно. Даже если у человека будет чистый и закрытый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассниках», мошенники могут попытаться собрать всю информацию, зная лишь ник в соцсетях.

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