Названа сумма, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году

09:44, 14 декабря 2022, ПАИ

Россияне обладают определенной суммой денег, защищенной от взысканий. Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, сколько денег могут оставить тем, кто погряз в долгах.

По словам эксперта, после взыскания долга у гражданина должна остаться сумма, равная прожиточному минимуму на него и иждивенцев. Кроме того, деньги нельзя удержать, если доход россиянина не превышает прожиточный минимум, за исключением возмещений, алиментов и других выплат.

Дзгоева напомнила, что с 1 января 2023 году размер показателя составит от 12 363 до 15 669 рублей для разных категорий населения. От прожиточного минимума, добавила она, также зависят соцвыплаты и меры поддержки, передает агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнула, что льгота по взысканию долга предоставляется при наличии заявления должника.