Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем жил Псково-Печерский монастырь в 1950-м, рассказали в архиве

В фондах Государственного архива Псковской области хранится немало интересных документов о Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Один из них датирован 1950 годом. Это диаграммы распределения площадей под культуры, урожая, поголовья скота. Из них видно, что братия выращивала картофель, зерновые, капусту и корнеплоды, запасала сено для скотины. Были в хозяйстве девять лошадей, восемь коров, бык, телята, индюки и куры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2022

Лучшие муниципалитеты Псковской области получили гранты

14 декабря 2022

Директор Псковских теплосетей станет гостем «Серебряного дождя»
14 декабря 2022

Более 32% из обследованных псковичей болеют свиным гриппом
14 декабря 2022

В Пскове укушенному собакой мальчику выплатят 30 тысяч рублей
14 декабря 2022

Небольшой снег и -4 градуса ожидается сегодня в Пскове
14 декабря 2022

ФОТОФАКТ Подготовка к заливке катка идёт в Финском парке
14 декабря 2022

ФОТОФАКТ Дятел из Красной книги
14 декабря 2022

Экстремальная непогода сохранится в европейской части России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...