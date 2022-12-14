Чем жил Псково-Печерский монастырь в 1950-м, рассказали в архиве

10:45, 14 декабря 2022, ПАИ

В фондах Государственного архива Псковской области хранится немало интересных документов о Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Один из них датирован 1950 годом. Это диаграммы распределения площадей под культуры, урожая, поголовья скота. Из них видно, что братия выращивала картофель, зерновые, капусту и корнеплоды, запасала сено для скотины. Были в хозяйстве девять лошадей, восемь коров, бык, телята, индюки и куры.