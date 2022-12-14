Билеты на концерт Гогунского получат семьи мобилизованных в Пскове

12:18, 14 декабря 2022, ПАИ

Бесплатные билеты на концерт Виталия Гогунского могут получить семьи мобилизованных в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре поддержки семей мобилизованных граждан.

За билетами можно обращаться в Центр по адресу: улица Некрасова, 19.

15 декабря в 19:00 актёр Виталий Гогунский даст благотворительный концерт в Пскове. В Городском культурном центре исполнитель выступит с программой «В небо летят наши мечты».