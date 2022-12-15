В Пскове мужчины чаще ждут сюрприза на Новый год, чем женщины - опрос

08:54, 15 декабря 2022, ПАИ

В Новый год почти каждый второй пскович (51%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половинки. 27% оценят подарок, который предварительно заказали сами, сообщает сервис SuperJob.

Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет (89% среди мужчин и 75% среди женщин). Те, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему (45% среди мужчин и 63% среди женщин).



Ждать от своей второй половинки сюрприза в этот Новый год будет каждый третий пскович (34%), намекать или прямо говорить о своих пожеланиях — каждый пятый (21%). Тех, кто заказывает подарки, больше среди женщин (26% против 16% среди мужчин), тогда как сюрприза чаще ждут представители сильного пола (38% против 30% среди женщин).