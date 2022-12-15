До -14 градусов ожидается в Псковской области 15 декабря

09:46, 15 декабря 2022, ПАИ

До -14 градусов ожидается в Псковской области 15 декабря, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликован в официальном Telegram-канале региона.

В четверг в Псковской области синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов, ночью — от -9 до -14.

В Пскове пройдет небольшой снег. Температура днем — от -6 до -8, ночью — от -11 до -13. В Великих Луках 15 декабря ожидается снег, ночью небольшой. Температура воздуха днем — от -4 до -6, ночью — от -8 до -10.