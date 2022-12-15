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Общество

Прививать культуру обращения с ТКО надо с детства, уверен директор «Экопрома»

Фото ПАИ

Прививать культуру обращения с отходами надо с детства, уверен директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

«Работать над этой проблемой надо, начиная с детского сада, - подчеркнул Александр Киселев, - регион будет чище и страна будет чище. Без уроков, без прививания культуры обращения с отходами будет очень тяжело прийти к экологически чистому воздуху. Можно на сегодняшний день отследить, как сортируется пластик по районам, улицам, городам, по всему нашему региону. В районах население относится к этому вопросу намного качественнее, чем в городе. В городе в контейнеры кладут все вместе: и пластик, и ТКО, несмотря на то, что на каждом контейнере есть наклейка «пластик». Но жители все равно не хотят это видеть и кладут туда ТКО, и это проблема».

Он также объяснил, зачем сортировать мусор, если перевозчик загружает весь поток мусора, выброшенного и рассортированного гражданами, в один мусоровоз.

«Если в контейнере для пластика 60 % ТКО, конечно, приходится загружать в обычную машину, а не в отдельную. Сортировать такой мусор сложнее. Если там на 70 % пластика, то он загружается и вывозится отдельным автомобилем. Это вопрос ответственности жителей области», - подчеркнул Александр Киселев.

Он также подробно рассказал о том, кто должен заменять вышедшие из строя контейнеры. «Контейнеры по разным причинам бывают испорчены, вплоть до того, что молодежь катается на них. У нас было два суда с двумя управляющими компаниями, решение суда: замена контейнеров ложится на плечи управляющих компаний. Но в рамках законодательства 1 %, который есть в год, мы закупаем новые контейнеры и устанавливаем там, где появляются новые площадки», - пояснил руководитель псковского филиала компании.
 

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