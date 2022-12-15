Будет ли Псковская область укреплять границу с Латвией и Эстонией, рассказал глава региона
На вопрос о том, собирается ли Псковская область делать укрепления на границе с прибалтийскими территориями, ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».
«В настоящее время нет оснований для принятия мер дополнительной защиты границы», — сказал он.
Михаил Ведерников также отметил, что не нужно уподобляться соседям, которые «зачем-то стены с заборами строят». «Скоро со своей стороны табличку повесят: «Острожная злая собака», — пошутил глава региона.
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