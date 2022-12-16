Ещё 15 человек заразились коронавирусом в Псковской области

14:09, 16 декабря 2022, ПАИ

15 новых случаев коронавируса подтвердили в Псковской области за сутки. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, всего с начала пандемии заразились 125 816 человек.

Выздоровели ещё 12 человек, всего – 123 578. При этом ни один человек не умер от COVID-19 за последние сутки. Всего с начала пандемии скончались 1 953 человека.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: в Пскове - шесть новых случаев, в Великолукском, Красногородском и Порховском районах - по одному, в Дедовичском районе - два, в Пустошкинском - четыре.