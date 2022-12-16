Имеющих ученую степень россиян хотят освободить от частичной мобилизации

17:17, 16 декабря 2022, ПАИ

Законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации россинян, имеющих ученую степень, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей», КПРФ и ЛДПР. Документ доступен в думской электронной базе.

Как отмечают авторы, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями от призыва по мобилизации.

«Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации», - указывается в документе, передает РИА Новости.