Музей-заповедник «Михайловское» провёл творческий конкурс «Петровские литературные верфи»

18:48, 16 декабря 2022, ПАИ

Сегодня Ирина Егорова, начальник отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника, рассказала телезрителям передачи «Утро в Петербурге» телеканала «Санкт-Петербург» об итогах и участниках литературного конкурса к 350-летию Петра Великого, сообщает Telegram-канал музея-заповедника.

Названы имена победителей творческого конкурса «Петровские литературные верфи», который проводил музей-заповедник «Михайловское».

В год Петра I у организаторов родилась идея создать народный литературный путеводитель по местам императора. Нужно было рассказать о местах, где побывал Пётр Алексеевич. На конкурс пришло 97 работ, но география конкурса была очень широкой — вся Россия, а также Узбекистан, Армения, Финляндия и Латвия.

«Теперь мы надеемся такой интересный и необычный путеводитель по петровским местам воплотить в жизнь», — заключила Ирина Егорова.