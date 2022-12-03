Имена победителей творческого конкурса назвали в Пушкинском заповеднике

17:18, 03 декабря 2022, ПАИ

Названы имена победителей творческого конкурса «Петровские литературные верфи», который к 350-летию первого российского императора объявил и провёл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В номинации «Поэзия, дети до 18 лет» лауреатами и призёрами стали Анастасия Кузьмина из Санкт-Петербурга и Роман Шарашов из Северодвинска. В номинации «Поэзия, взрослые 18+» победили Анастасия Данилевска и Константин Белый из Москвы, а также Михаил Бурляш из Тулы.

На официальном сайте музея уже опубликован полный список победителей. Там же можно ознакомиться и с их сочинениями.

Напомним, авторы из разных стран стали участниками конкурса Пушкинского заповедника.