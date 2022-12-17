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Общество

Меры поддержки рынка труда продлены до конца 2023 года

Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций продлевается до конца 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.

Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.

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