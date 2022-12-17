В Пскове прошла новая волна ложных сообщений о минировании
Очередная волна лжеминирований прошла в Пскове, пишет «Комсомольская правда в Пскове».
Звонки об угрозах минирования получили пять организаций в Пскове:
- Псковский музей-заповедник по адресу г. Псков ул. Некрасова д. 7.
- Гостиница на улице Лагерной, д. 5а.
- ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, д. 19.
- Довмонтов город (Кремль, 4).
- Детский сад № 21 на ул. Ипподромной, д. 109.
Уточняется, что все сообщения о минировании оказались ложными.
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