В Пскове прошла новая волна ложных сообщений о минировании

12:39, 17 декабря 2022, ПАИ

Очередная волна лжеминирований прошла в Пскове, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Звонки об угрозах минирования получили пять организаций в Пскове:

Псковский музей-заповедник по адресу г. Псков ул. Некрасова д. 7. Гостиница на улице Лагерной, д. 5а. ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, д. 19. Довмонтов город (Кремль, 4). Детский сад № 21 на ул. Ипподромной, д. 109.

Уточняется, что все сообщения о минировании оказались ложными.