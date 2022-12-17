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Общество

В Пскове прошла новая волна ложных сообщений о минировании

Очередная волна лжеминирований прошла в Пскове, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Звонки об угрозах минирования получили пять организаций в Пскове:

  1. Псковский музей-заповедник по адресу г. Псков ул. Некрасова д. 7.
  2. Гостиница на улице Лагерной, д. 5а.
  3. ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, д. 19.
  4. Довмонтов город (Кремль, 4).
  5. Детский сад № 21 на ул. Ипподромной, д. 109.

Уточняется, что все сообщения о минировании оказались ложными.

 

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