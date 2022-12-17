Об особенностях выбора икры рассказали псковичам

16:38, 17 декабря 2022, ПАИ

Россияне уже составляют меню праздничного стола и запасаются продуктами. Одним из главных атрибутов застолья станет икра. В Telegram-канале Объясняем.РФ рассказали, какие её виды встречаются в магазине.

Натуральная икра

Красная икра бывает шести видов — по названию семейства лососёвых красных рыб: кета, горбуша, кижуч, нерка, форель, чавыча. Есть два сорта: первый — это отборная икра от одного вида рыбы; второй — смесь икры разных видов лососёвых, также допускается небольшое содержание примесей в виде ястыка — оболочки, в которой находятся икринки в добываемой рыбе.

Чёрную икру мечут рыбы семейства осетровых. Есть пять видов: белужья, осетровая, севрюжья, стерляди и калуги. Чёрная икра может быть паюсной. Её готовят особым методом посола в тёплом солевом растворе, а затем спрессовывают в плотную массу. Кроме того, на упаковках можно найти обозначение «частиковая икра» — это икра остальных видов рыбы, кроме осетровых и лососёвых. Иногда её называют белой или жёлтой.

Натуральная икра различается не только по цвету, но и по способу приготовления. Самая ценная — зернистая, для которой используют только лучшую зрелую икру. Готовый продукт рассыпчатый, икринки в нём одного цвета и размера. Свежую икру, которая не подходит для приготовления зернистой, засаливают в тёплом рассоле и прессуют.

Часть икры приготавливают, не отделяя от ястыков. Ястычная икра считается самой низкокачественной, её засаливают в насыщенном солевом растворе или коптят.

Структурированная икра

При производстве такой икры повреждённые икринки перемешивают в однородную массу, которой затем придают форму шариков с оболочкой. Для этого используют желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса и консерванты.

Такой продукт по вкусу, цвету и запаху не отличается от обычной икры. Важно внимательно читать информацию на этикетке, чтобы понять, какой именно продукт перед вами — натуральный или структурированный.

Имитированная икра

Её изготавливают из водорослей — агар-агара и альгината натрия. Вкус и аромат придают с помощью рыбного бульона и жира. Для получения нужного оттенка используют красители: экстракт паприки и кармин для красной икры, растительный уголь — для чёрной.

«Мошенники смешивают имитированную икру с натуральной, расфасовывают и продают по цене натуральной. Отличить подделку самостоятельно невозможно. Поэтому лучше не покупать икру в местах несанкционированной торговли», — отметили в Telegram-канале.