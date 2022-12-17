Ярмарка Новогодних подарков проходит в ДК Ленинского комсомола в Великих Луках

19:31, 17 декабря 2022, ПАИ

В Доме культуры Ленинского комсомола сегодня, 17 декабря, стартовала вторая ярмарка мастеров «Новогодний сувенир». В мероприятии принимают участие как новички, так и всем известные рукодельницы города. Всего свои работы выставляют 72 участника из Великих Лук, Торопца и Смоленска, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

На ярмарке представлено более 500 видов сувенирной авторской продукции, множество изделий из дерева, кожи, гипоксидной смолы и эколозы. Также присутствуют и вязаные игрушки, различные бантики и заколочки. В общем, все, что нужно, чтобы порадовать своих родных и близких приятным новогодним подарком.

Также на ярмарке проходят оригинальные мастер-классы, действует праздничная фотозона для детей, благотворительная витрина. Гостей развлекают аниматоры.

«Я шью игрушки из флиса 9 лет. Использую в производстве только новые, чистые материалы, чтобы со спокойной душой дарить эти игрушки как детям, так и взрослым. Я продаю свои изделия только на ярмарках, потому что считаю, что товар нужно потрогать, посмотреть на него вживую. Но, тем не менее, отмечу, что мои игрушки «гуляют» по разным местам: я отправляла их в Германию, Англию, Финляндию и США» - поделилась одна из участниц ярмарки.



Посетители мероприятия отмечают замечательную атмосферу: все мастера дружелюбные, добрые и улыбчивые. Новогоднее настроение витает буквально в каждом уголке.



Посетить ярмарку мастеров «Новогодний сувенир» можно 17-18 декабря в Доме культуры Ленинского комсомола. Время работы: с 10.00 до 19.00. Вход свободный.



Добавим, что организаторами мероприятия являются: комитет культуры Администрации города, бизнес-инкубатор «Новация» и ДК ЛК.