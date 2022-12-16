Ракетное вооружение Украины попало в жилой дом Донецка

23:15, 18 декабря 2022, ПАИ

Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела Ворошиловского района, жильцы квартир не пострадали, передает корреспондент РИА Новости.

«Я вообще-то один живу, я там находился в спальне. Там все чисто, только вот на кухне прорвало воду - течет. А потом как зашел сюда, тут вообще ничего не было видно, все стояло в пыли штукатурной… ужасно, конечно», - рассказал агентству пожилой житель одной из поврежденных квартир.

Помимо повреждений двух квартир и кровли прорвало водоснабжение, подтоплены оказались соседние квартиры на этаже, а также на этажах ниже.

Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли Донецк и попали в больницу имени Калинина.