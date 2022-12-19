Эксперт дал советы россиянам, не успевшим купить новогодний тур

08:48, 19 декабря 2022, ПАИ

Новогодние туры можно купить по выгодным ценам даже в декабре, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян в понедельник, 19 декабря.

«Есть, например, Египет. Туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тыс. рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю. Включая перелет, проживание, питание, страховку», — рассказал он.

Выгодные предложения можно найти и в российских регионах. Так, крымские отели сейчас резко снизили цены, устроив распродажу. Благодаря этому можно найти размещение на Новый год за 2–3 тыс. рублей в сутки на двоих. Также идет массовая распродажа туров в Москву.

Эксперт добавил, что к концу декабря в продаже, вероятно, появятся горящие туры. Среди путевок по России можно будет найти горящие туры в Осетию и Дагестан. Также стоит ожидать распродажи путевок в Египет, Анталью и, возможно, Стамбул.

Мкртчян указал, что предложения по самым популярным туристическим направлениям на новогодние праздники уже распроданы.

«Если мы говорим про зарубежье, естественно, самые «сладкие» предложения по отелям в ОАЭ, на Пхукете или на Мальдивах уже закончились. В России тоже есть несколько точек, куда бюджетные туры уже не купить, надо было бронировать в августе–сентябре», — сказал он.

Мкртчян отметил, что туров в Шерегеш, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Калининград и люксовые отели Алтая уже точно не найти.