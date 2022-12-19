Капремонт районной поликлиники на Школьной проведут в 2023 году

10:26, 19 декабря 2022, ПАИ

Вопрос о дате начала ремонта в районной поликлинике на улице Школьной, 24 в Пскове задали на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«В прошлом году писала обращение по поводу ремонта. Пришёл ответ, что ремонт будет произведён в 2022 году. Уже конец года, а ремонта как не было, так и нет. Единственное, заменили унитаз. А больше ничего не нужно что ли делать? Обшарпанные страшные стены, где-то трещины, раковина в ужасном состоянии, нет горячей воды и мыла даже, вонь в туалете ужасная. Ощущение, что не убирается ничего, всё пыльно и паутина свисает. Неужели это небольшое помещение так трудно отремонтировать?» - поинтересовалась псковичка.

По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, Псковская межрайонная больница включена в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», согласно которой капитальный ремонт медицинского учреждения запланирован на 2023 год.

При этом текущие ремонтные работы и устранение неисправностей проводятся в постоянном режиме. «Временное отсутствие горячей воды в женском санитарном узле второго этажа было обусловлено неисправностью смесителя. На данный момент горячая вода есть во всех санитарных узлах поликлиники. По качеству проводимой уборки помещений администрацией ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» проведена внутренняя проверка. В настоящее время выявленные замечания устранены», - добавила руководитель профильного комитета.