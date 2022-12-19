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Общество

Количество вызовов врачей на дом в Пскове выросло в два раза

Количество вызовов врачей на дом в Пскове выросло в два раза. В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями регистрируется порядка 400 вызовов ежедневно. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» 19 декабря рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. 

Она подчеркнула, что с декабря медики видят рост заболеваемости ОРВИ, уже есть случаи заражения гриппом. 

«Ежедневно в медучреждениях мы принимаем 130-160 человек с симптомами гриппа и ОРВИ. На данный момент в поликлиниках не действует обязательный масочный режим для пациентов, но мы очень просим его соблюдать. Особенно там, где многолюдно», — подчеркнула Галина Невалённая.

Она также отметила, что по возможности необходимо избегать мест массового скопления людей. В частности, врач посоветовала псковичам ходить пешком, так как в автобусе риск заражения вирусом довольно высок.

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