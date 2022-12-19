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Общество

Сбер помог проанализировать перспективы ESG в России

Под эгидой Национального ESG Альянса и при поддержке Сбера компания ДРТ провела исследование, целями которого стали анализ влияния текущих законодательных изменений на ESG-повестку и выявление экономических преимуществ устойчивого бизнеса, сообщили в пресс-службе банка.

В ходе исследования было отсмотрено 1,5 тыс. законодательных актов на предмет воздействия на ESG-повестку, из них детально проанализировано почти 300 актов, релевантных с точки зрения ESG. Выяснилось, что недавние изменения оказали наибольшее воздействие на экономический (89%) и социальный (45%) аспекты, в то время как на экологический — лишь 29%.

Кроме того, одним из важных результатов проекта стала разработка новых ESG-методологий, которые можно будет использовать в дальнейшем. Среди них:

  1. методология оценки последствий влияния новых законодательных мер на социальную и экологическую сферы, сферу корпоративного управления и экономику;
  2. рекомендации по внедрению ESG-критериев в инвестпроекты;
  3. оценка роли ESG в формировании экономических преимуществ компаний.

Также по итогам исследования были проранжированы по приоритетности необходимые меры стимулирования для поддержки ESG-повестки. В топ-5 вошли следующие:

  1. внедрение обязательной оценки ESG-рисков при проведении государственных закупок;
  2. предоставление налоговых льгот и мер государственной поддержки для компаний в сфере экологически чистой энергетики, а также компаний ― потребителей ВИЭ;
  3. разработка и внедрение обязательных ESG-показателей в инвестиционные проекты;
  4. налоговые вычеты для частных инвесторов в зелёные фонды и вклады;
  5. предоставление государственных гарантий по ESG-кредитам, удовлетворяющим установленным требованиям.

«2022 год стал знаковым для дальнейшего развития практик устойчивого развития. Если раньше компании нередко смотрели на ESG как на инструмент получения доступа к западному финансированию и рынкам, то сейчас начинают осмыслять, что этот термин означает непосредственно для конкретной компании и региона. В 2023 год мы вступаем уже с новым видением того, как нужно развивать ESG с учётом текущей ситуации разворота на Восток, поиска новых международных связей и интеграций. Исследование, проведённое ДРТ, позволяет сделать ещё один шаг к формированию национальной методологической базы, необходимой для дальнейшего распространения ESG-практик. Кроме того, как показали результаты, в мире уже накоплен достаточный опыт положительного влияния ESG-зрелости на финансовые результаты бизнеса, и с годами это влияние только увеличивается», — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

«Итогами исследования стал не только сам анализ воздействия изменений НПА на направления ESG-повестки, но и ряд практических инструментов, которые могут помочь компаниям оценивать влияние внешних событий на стратегические цели бизнеса в устойчивом развитии. В частности, одним из результатов исследования стал проект руководства по оценке вклада инвестиционных проектов в повестку устойчивого развития, применение которого позволит компаниям сохранить фокус на ESG-повестку в критичных бизнес-процессах, несмотря на возникающие неопределенности», — сообщил директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании ДРТ Тимур Турсунов.

«Данное исследование призвано дать руководство по оценке вклада инвестиционных проектов в повестку устойчивого развития; посмотреть, что говорит мировой опыт о влиянии ESG-показателей на деятельность компании и ее финансовые результаты; помочь бизнесу сохранить объективность и взвешенность в этом вопросе, найти компромиссы, позволяющие снизить влияние антисанкционных мер на активность компаний в их следовании ESG-повестке. Это практическая работа, которая может лечь в основу дальнейших рекомендаций со стороны бизнеса в адрес правительства и других регуляторов», — отметил генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов.

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