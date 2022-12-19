Приём заявок на премию «Народное признание – 2022» завершится 23 декабря

13:55, 19 декабря 2022, ПАИ

23 декабря в 12:00 завершится приём заявок на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». На данный момент поступило уже около 170 заявок, часть из которых пока находится в обработке.

Премия присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Талант», «Инициатива», «Призвание», «Событие», «Экомышление».

Подать заявку можно на специальной странице премии «Народное признание». Выдвигать претендентов на награду может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Возможно самовыдвижение. Главное условие – соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

С 26 декабря по 22 января пройдет первый этап народного голосования, с 24 января по 12 февраля – второй этап голосования.

Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Церемония награждения победителей премии «Народное признание – 2021» состоялась 31 марта. Фоторепортажи смотрите здесь и здесь.