132 заявки поступили на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021»

В этом году на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» поступили 132 заявки.

Самой многочисленной оказалась номинация «Призвание». Здесь за победу будут бороться 22 претендента:

- Руководитель дайв-клуба «Калипсо» Роман Спицын

- Замдиректора Центра социального обслуживания Великих Лук Алена Эшенберг

- Основатель невельского поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц

- Преподаватель Дома творчества в Дедовичах Оксана Айкина

- Руководитель центра «Добрый стоматолог» Мария Сенькова

- Руководитель отдела продаж в компании «Столбушинский продукт» Наира Иванова

- Пресс-секретарь Федерации ММА Псковской области Олег Лаптев

- Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов

- Призер и победитель российских и международных соревнований по велоспорту среди спортсменов с проблемами слуха Иван Макаров

- Директор «Детской деревни - SOS Псков» Игорь Соловьев

- Педагог Печорской средней школы № 3 Евгений Кураков

- Коллектив Стругокрасненской районной библиотеки

- Замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Псковской области Илья Никитин

- Руководитель отряда волонтеров, директор Дворца творчества детей и молодежи Печорского района Юлия Четвергова

- Врач-гинеколог многопрофильной клиники MEDICA Елена Егорова

- Учитель школы на острове Залита Вячеслав Новиков

- И. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова

- Хозяйка псковского зоопитомника Ольга Бабкина

- Заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев

- Основательница псковского музея винтажной куклы Ирина Кендрали

- Предприниматель Анвар Зуфаров

- Начальник караула пожарно-спасательной части Александр Курамшин

Второй по популярности оказалась номинация «Инициатива». В ней в этом году представлены 19 самых разных акций и проектов, которые придумали и реализуют жители и организации Псковской области:

- Туристический маршрут для семейного и детского отдыха «Псковская область глазами детей» Туристского информационного центра Псковской области

- Проект «Многонациональный край Пришелонья» Даниила Григорьева из Порхова

- Проекты по сохранению памяти о павших в годы войны и патриотическому воспитанию молодёжи Невельского района

- Проект Артёма Степанькова по сохранению истории деревни Сеглицы Плюсского района

- Проект по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон»

- Псковский музей армии и флота

- Усадьба Ореховно в Пустошкинском районе

- Проект «Познаём своего ребёнка» псковского центра «Вообразилия»

- Проект «Школа выживания 2.0.» методиста Дома детского творчества Великих Лук Светланы Какановой

- Зооприют «Добрый» в Порхове

- Проект «Домик на дереве» в деревне Двинь-Покровское Куньинского района

- Международный патриотический форум «Мы помним»

- ТОС «Моё село – моя забота» из деревни Заклинье Дновского района

- Авторский проект Анны Скрипкарь о жизни бабушек из псковской глубинки

- Служба помощи «Белый цветок»

- Проект для учащихся старших классов «Уроки письма: Пишу тебе»

- Инициатива по украшению фасада дома на Октябрьской площади в Пскове

- Эногастрономический фермерский фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино»

- Движение «Гуманный отлов» по отлову и передержке бездомных животных

16 заявок поступили в номинацию «Событие». Это и концерты, и спортивные соревнования, и фестивали, и театральные постановки, и масштабные праздники:

- Операция по подъёму самолёта из болота в Пыталовском районе

- Серия концертов «На страже мира. Александр Невский – 800» в Пскове

- Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе

- Конкурс вокального творчества «Звенящая капель» в Дно

- «Семейный пикник» в Пскове

- Лазерное шоу, посвященное 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, в Пскове

- Праздник местных инициатив «Предлагай – поддержим!» в деревне Заклинье Дновского района.

- Театрализованная постановка по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» в Плюссе

- Празднование 1000-летия Усвят

- Открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе

- Фестиваль «Мы живем на границе» в Пыталовском районе

- Этап чемпионата России, ХХ ралли «Псков»

- Международной кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

- Концерт «Ночь в башне» в Пскове

- Фестиваль творчества якутского режиссера Сергея Потапова «Потапов-фест» в Пскове

- Молодежно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в Себежском районе

В номинации «Талант» в этом году представлены 15 соискателей награды — художники, музыканты, писатели, поэты, танцоры:

- Детский писатель из Островского района Ирина Васильева

- Поэт, исполнитель песен из Новоржевского района Михаил Яичников

- Семья художников из Острова - Александра, Светлана, Дуня и Аня Оболенские

- Автор книг о краеведении и истории Пыталовского района Николай Цветков

- Ведущий интеллектуальных игр Михаил Черкасов из Пскова

- Хореографический коллектив «Изумруд» из Дно

- Певица Елена Швецова из Дно

- Юная певица Арина Ильинова из Невеля

- Ансамбль «Гармонисты Великих Лук»

- Фотограф-любитель Александр Рябинин из Бежаницкого района

- Актриса Великолукского драмтеатра Алина Бичай

- Хор мальчиков Центра эстетического воспитания Великих Лук

- Кукольница Анна Невар из Пскова

- Рок-группа «Отцы и дети» из Пскова

- Пожарный и блогер Валерий Смирнов из Дедовичского района

12 производителей, работающих в Псковской области, представлены в номинации «Наша марка»:

- Сыры «Аланталь» от маслосырзавода «Порховский»

- Торговая сеть WoolHouse

- Фабрика по производству мебели и евроокон «Декор»

- Псковский завод мобильного и компьютерного кабеля

- Сыровар Сергей Сальный из Пушкинских Гор

- Порховский дом ремёсел

- Бежаницкое райпо

- Производитель напитков «Глобус Джус»

- Сеть кулинарных лавок «Розмарин» в Пскове

- Псковские производственно-интеграционные мастерские

- Яблоневые сады Ивана Мельника из Себежского района

- Производитель псковского чая кооператив «Кипрей»

В новую номинацию премии «Экомышление», которую организаторы ввели в этом году в партнёрстве с заводом «Титан-Полимер», пришли 11 заявок:

- Российско-эстонский проект «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье» /«Экомышление»

- Экологическая акция «Чистые игры в Овсище» в Пскове

- Экологический проект «Зеленая область»

- Международный фестиваль дикой природы «РосянкаFest»

- Акция по озеленению и благоустройству западной части Дно

- Первый экологический фестиваль «Чистые игры в городе Дно»

- Проект Татьяны Васильевой по творческой переработке старых вещей

- Проект «ЭКО бокс» по раздельному сбору мусора в Великих Луках

- Акция «Чистый берег» в Палкино

- Проект «Экомышление» Сергея Елизарова

- Проект Плюсского перерабатывающего комбината по созданию экомебели

Восемь претендентов на победу оказалось в номинации «Рекорд». Здесь будут соревноваться представители различных видов спорта:

- Хоккейная команда «Красный город» из Красногородска

- Футбольный клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук

- Паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко

- Тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов

- Председатель федерации эстетической гимнастики Псковской области Полина Гернец

- Семья дзюдоистов из Плюсского района — Дмитрий, Иван, Александр и Георгий Зубаревы

- Велогонщик из Порховского района Александр Андреев

- Юная фигуристка из Пскова Валерия Зайцева

По семь заявок поступили сразу в две бизнес-номинации - «Открытие» и «Сервис».

Так, за звание главного открытия этого года будут бороться:

- Центр туризма и творческих индустрий Пскова

- Молочная ферма ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе

- Креативное пространство «Лофт» в Пкове

- Студия EMS-фитнеса Twenty Fit в Великих Луках

- Чайно-пряничная лавка «Званица» в Пскове

- Фирменный магазин Xiaomi в Пскове

- Кикшеринг в Пскове

«Народное признание» за лучший сервис рассчитывают получить:

- Справочная служба 053

- Псковская торговая сеть «Книжица»

- Центр дентальной имплантации и стоматологии «Добрый стоматолог» в Себеже

- Торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Пскове

- Студия отбеливания зубов Your Smile в Великих Луках

- Салон красоты и эстетики «Синтая» в Пскове

- Прокат сапбордов SupPskov в Пскове

В специальной номинации для представителей правоохранительных органов и силовых структур «Защита» представлены шесть героев:

- Командир отдельной роты ДПС по Пскову Алексей Андреев, который помог семейной паре выбраться из покореженного в ДТП автомобиля

- Инспекторы ДПС по Пскову Александр Никонов и Роман Горбатов за спасение людей на пожаре

- Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский» капитан полиции Роман Сергеев за помощь в доставке больного

- Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов и Владимир Атанасов за спасение тонувшего мужчины

- Сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук из Пскова за спасение жизни впавшего в состояние клинической смерти мужчины

- Полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин за спасение упавшей с моста девочки

Пять претендентов выдвинуты на звание «Бизнесмен года». Эту номинацию можно назвать новой для премии, поскольку появилась она только в этом году, ранее она называлась «Лидер».