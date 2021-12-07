132 заявки поступили на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021»
В этом году на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» поступили 132 заявки.
Самой многочисленной оказалась номинация «Призвание». Здесь за победу будут бороться 22 претендента:
- Руководитель дайв-клуба «Калипсо» Роман Спицын
- Замдиректора Центра социального обслуживания Великих Лук Алена Эшенберг
- Основатель невельского поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц
- Преподаватель Дома творчества в Дедовичах Оксана Айкина
- Руководитель центра «Добрый стоматолог» Мария Сенькова
- Руководитель отдела продаж в компании «Столбушинский продукт» Наира Иванова
- Пресс-секретарь Федерации ММА Псковской области Олег Лаптев
- Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов
- Призер и победитель российских и международных соревнований по велоспорту среди спортсменов с проблемами слуха Иван Макаров
- Директор «Детской деревни - SOS Псков» Игорь Соловьев
- Педагог Печорской средней школы № 3 Евгений Кураков
- Коллектив Стругокрасненской районной библиотеки
- Замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Псковской области Илья Никитин
- Руководитель отряда волонтеров, директор Дворца творчества детей и молодежи Печорского района Юлия Четвергова
- Врач-гинеколог многопрофильной клиники MEDICA Елена Егорова
- Учитель школы на острове Залита Вячеслав Новиков
- И. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова
- Хозяйка псковского зоопитомника Ольга Бабкина
- Заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев
- Основательница псковского музея винтажной куклы Ирина Кендрали
- Предприниматель Анвар Зуфаров
- Начальник караула пожарно-спасательной части Александр Курамшин
Второй по популярности оказалась номинация «Инициатива». В ней в этом году представлены 19 самых разных акций и проектов, которые придумали и реализуют жители и организации Псковской области:
- Туристический маршрут для семейного и детского отдыха «Псковская область глазами детей» Туристского информационного центра Псковской области
- Проект «Многонациональный край Пришелонья» Даниила Григорьева из Порхова
- Проекты по сохранению памяти о павших в годы войны и патриотическому воспитанию молодёжи Невельского района
- Проект Артёма Степанькова по сохранению истории деревни Сеглицы Плюсского района
- Проект по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон»
- Псковский музей армии и флота
- Усадьба Ореховно в Пустошкинском районе
- Проект «Познаём своего ребёнка» псковского центра «Вообразилия»
- Проект «Школа выживания 2.0.» методиста Дома детского творчества Великих Лук Светланы Какановой
- Зооприют «Добрый» в Порхове
- Проект «Домик на дереве» в деревне Двинь-Покровское Куньинского района
- Международный патриотический форум «Мы помним»
- ТОС «Моё село – моя забота» из деревни Заклинье Дновского района
- Авторский проект Анны Скрипкарь о жизни бабушек из псковской глубинки
- Служба помощи «Белый цветок»
- Проект для учащихся старших классов «Уроки письма: Пишу тебе»
- Инициатива по украшению фасада дома на Октябрьской площади в Пскове
- Эногастрономический фермерский фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино»
- Движение «Гуманный отлов» по отлову и передержке бездомных животных
16 заявок поступили в номинацию «Событие». Это и концерты, и спортивные соревнования, и фестивали, и театральные постановки, и масштабные праздники:
- Операция по подъёму самолёта из болота в Пыталовском районе
- Серия концертов «На страже мира. Александр Невский – 800» в Пскове
- Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе
- Конкурс вокального творчества «Звенящая капель» в Дно
- «Семейный пикник» в Пскове
- Лазерное шоу, посвященное 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, в Пскове
- Праздник местных инициатив «Предлагай – поддержим!» в деревне Заклинье Дновского района.
- Театрализованная постановка по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» в Плюссе
- Празднование 1000-летия Усвят
- Открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе
- Фестиваль «Мы живем на границе» в Пыталовском районе
- Этап чемпионата России, ХХ ралли «Псков»
- Международной кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове
- Концерт «Ночь в башне» в Пскове
- Фестиваль творчества якутского режиссера Сергея Потапова «Потапов-фест» в Пскове
- Молодежно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в Себежском районе
В номинации «Талант» в этом году представлены 15 соискателей награды — художники, музыканты, писатели, поэты, танцоры:
- Детский писатель из Островского района Ирина Васильева
- Поэт, исполнитель песен из Новоржевского района Михаил Яичников
- Семья художников из Острова - Александра, Светлана, Дуня и Аня Оболенские
- Автор книг о краеведении и истории Пыталовского района Николай Цветков
- Ведущий интеллектуальных игр Михаил Черкасов из Пскова
- Хореографический коллектив «Изумруд» из Дно
- Певица Елена Швецова из Дно
- Юная певица Арина Ильинова из Невеля
- Ансамбль «Гармонисты Великих Лук»
- Фотограф-любитель Александр Рябинин из Бежаницкого района
- Актриса Великолукского драмтеатра Алина Бичай
- Хор мальчиков Центра эстетического воспитания Великих Лук
- Кукольница Анна Невар из Пскова
- Рок-группа «Отцы и дети» из Пскова
- Пожарный и блогер Валерий Смирнов из Дедовичского района
12 производителей, работающих в Псковской области, представлены в номинации «Наша марка»:
- Сыры «Аланталь» от маслосырзавода «Порховский»
- Торговая сеть WoolHouse
- Фабрика по производству мебели и евроокон «Декор»
- Псковский завод мобильного и компьютерного кабеля
- Сыровар Сергей Сальный из Пушкинских Гор
- Порховский дом ремёсел
- Бежаницкое райпо
- Производитель напитков «Глобус Джус»
- Сеть кулинарных лавок «Розмарин» в Пскове
- Псковские производственно-интеграционные мастерские
- Яблоневые сады Ивана Мельника из Себежского района
- Производитель псковского чая кооператив «Кипрей»
В новую номинацию премии «Экомышление», которую организаторы ввели в этом году в партнёрстве с заводом «Титан-Полимер», пришли 11 заявок:
- Российско-эстонский проект «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье» /«Экомышление»
- Экологическая акция «Чистые игры в Овсище» в Пскове
- Экологический проект «Зеленая область»
- Международный фестиваль дикой природы «РосянкаFest»
- Акция по озеленению и благоустройству западной части Дно
- Первый экологический фестиваль «Чистые игры в городе Дно»
- Проект Татьяны Васильевой по творческой переработке старых вещей
- Проект «ЭКО бокс» по раздельному сбору мусора в Великих Луках
- Акция «Чистый берег» в Палкино
- Проект «Экомышление» Сергея Елизарова
- Проект Плюсского перерабатывающего комбината по созданию экомебели
Восемь претендентов на победу оказалось в номинации «Рекорд». Здесь будут соревноваться представители различных видов спорта:
- Хоккейная команда «Красный город» из Красногородска
- Футбольный клуб «Луки-Энергия» из Великих Лук
- Паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко
- Тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов
- Председатель федерации эстетической гимнастики Псковской области Полина Гернец
- Семья дзюдоистов из Плюсского района — Дмитрий, Иван, Александр и Георгий Зубаревы
- Велогонщик из Порховского района Александр Андреев
- Юная фигуристка из Пскова Валерия Зайцева
По семь заявок поступили сразу в две бизнес-номинации - «Открытие» и «Сервис».
Так, за звание главного открытия этого года будут бороться:
- Центр туризма и творческих индустрий Пскова
- Молочная ферма ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе
- Креативное пространство «Лофт» в Пкове
- Студия EMS-фитнеса Twenty Fit в Великих Луках
- Чайно-пряничная лавка «Званица» в Пскове
- Фирменный магазин Xiaomi в Пскове
- Кикшеринг в Пскове
«Народное признание» за лучший сервис рассчитывают получить:
- Справочная служба 053
- Псковская торговая сеть «Книжица»
- Центр дентальной имплантации и стоматологии «Добрый стоматолог» в Себеже
- Торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Пскове
- Студия отбеливания зубов Your Smile в Великих Луках
- Салон красоты и эстетики «Синтая» в Пскове
- Прокат сапбордов SupPskov в Пскове
В специальной номинации для представителей правоохранительных органов и силовых структур «Защита» представлены шесть героев:
- Командир отдельной роты ДПС по Пскову Алексей Андреев, который помог семейной паре выбраться из покореженного в ДТП автомобиля
- Инспекторы ДПС по Пскову Александр Никонов и Роман Горбатов за спасение людей на пожаре
- Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский» капитан полиции Роман Сергеев за помощь в доставке больного
- Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов и Владимир Атанасов за спасение тонувшего мужчины
- Сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук из Пскова за спасение жизни впавшего в состояние клинической смерти мужчины
- Полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин за спасение упавшей с моста девочки
Пять претендентов выдвинуты на звание «Бизнесмен года». Эту номинацию можно назвать новой для премии, поскольку появилась она только в этом году, ранее она называлась «Лидер».
- Основательницы компаний «Гелиос», «Квиконс» и «Кампотекс» Вера Григорьева и Юлия Мамчиц
- Директор кофейно-винного бара CAVERIN Павел Передельский
- Руководитель студии отбеливания зубов Your Smile Алина Гугунина
- Директор мебельной компании HI-Tech Mebel Андрей Васильев
- Директор сети магазинов «Квадрат» Михаил Лебедев
Традиционно самой немногочисленной, но самой героической является номинация «Поступок», в которой представлены люди, которые, рискуя собственными жизнями, спасали других. В этом году таких героев четверо:
- Любовь Алтынь из Великих Лук за спасение выпавшего из окна ребёнка
- Рейн Нийне из Печор за спасение людей из горящего дома
- Иван Мутовин из Дедовичского района за спасение тонувшего друга
- Андрей Стругин из Пскова за спасение двух тонувших детей.
В настоящее время готовится к запуску первый тур голосования за претендентов на «Народное признание — 2021». О его старте будет объявлено дополнительно. По итогам этого этапа, который продлится до 24 декабря, будут определены тройки финалистов премии, которые выйдут во второй тур голосования, а также получат баллы от экспертов премии.
Подробнее о номинантах читайте здесь >>>.
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