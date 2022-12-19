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Новое всероссийское объединение «Движение первых» создано с участием псковичей

Псковичи принимают участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи, который проходит в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщила врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

Фото здесь и далее: Кристина Лунёва

Участие в мероприятии в качестве эксперта принимает начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая.

«Удалось пообщаться с представителями регионального управления Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения детей и молодежи. Также посетила интерактивные и выставочные площадки. Особенно запомнился музей артефактов молодежной политики и площадка, направленная на развитие компетенций от платформы «Россия – страна возможностей», – рассказала Яна Васюцкая. 

Кроме того, на площадке «Росмолодежь.Гранты» установлен интерактивный экран, на котором любой желающий может получить поддержку от региональных органов власти. Так, поддержку социально значимым инициативам молодежи оказывает управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

Также на съезде завершилось голосование за название Российского движения детей и молодежи. Большинством голосов делегатов принято решение о наименовании движения в «Движение первых».

С 17 по 21 декабря проходит первый съезд Российского движения детей и молодежи. Для участия в съезде направлена делегация региона из 16 представителей.

Главная задача съезда – утверждение названия движения, основных направлений деятельности и формирование ценностей движения.

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