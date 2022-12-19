В Санкт-Петербурге губернатор призвал граждан носить маски

23:18, 19 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан использовать защитные медицинские маски в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, поскольку эта мера показала свою эффективность во время пандемии коронавируса, передаёт корреспондент ТАСС.

По словам губернатора, особенно высокие темпы распространения гриппа и ОРВИ в Петербурге наблюдаются среди детей: к концу прошлой недели число госпитализаций выросло до 220-240 малышей в сутки. Александр Беглов напомнил, что по представлению главного санитарного врача в стационары города уже вернулся масочный режим.