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Общество

Инфекционист рассказал об опасных последствиях гриппа

Грипп — самая тяжелая из всех респираторных инфекций, она чревата различными осложнениями. Самое классическое из них — это гриппозная пневмония, сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — приводит слова эксперта газета «Известия».

К счастью, добавил он, пока зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа. 

По словам Александра Горелова, наиболее подвержены гриппу дети от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. «У детей такая реакция на вирус связана с тем, что у них еще идет становление иммунитета. Поэтому их организм бурно реагирует на незнакомые ему возбудители. У пожилых людей — обратная история. У них есть феномен засыпания иммунитета. Недаром говорят, что стар и млад имеют стереотипные реакции на многие проблемы», — рассказал он.

По его словам, сейчас также болеет много подростков. «В их случае заболеваемость вызвана высокой социальной активностью — эта возрастная группа не особо привержена соблюдению [профилактических] мер: ношению масок, чистоте рук и так далее», — подчеркнул эксперт.

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