Михаил Ведерников поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

10:13, 20 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Этот профессиональный праздник является символом преемственности героических традиций и уважения ко всем, кто в разные исторические периоды обеспечивал безопасность страны и защиту ее национальных интересов», - написал Михаил Ведерников.

Он отметил профессиональные качества сотрудников органов безопасности. Это особая выдержка, навыки уверенно действовать в самых непредсказуемых ситуациях, умение быстро принимать взвешенные и правильные решения.

«Специфика вашей службы требует не только исключительной подготовки, но и высоких моральных качеств, сильного характера и личного мужества. Вы выполняете все возложенные на вас задачи, неизменно демонстрируя верность офицерскому долгу, профессионализм и искренний патриотизм. Многое из вашей деятельности не предается огласке. Но результат вашей работы виден — это безопасная и спокойная жизнь людей, их уверенность в завтрашнем дне. Выражаю признательность ветеранам органов госбезопасности. Вы подаете пример стойкости и силы духа подрастающему поколению, делитесь своим уникальным опытом с молодежью. Благодарю сотрудников управления ФСБ России по Псковской области за честную и добросовестную службу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в обеспечении государственной безопасности нашей Родины!» – заключил губернатор.