Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2023 году

11:06, 20 декабря 2022, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» планируется провести 14 - 16 июля 2023 года, сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля гости смогут узнать, как раньше проходила подготовка к походу, познакомиться с воинскими традициями Древней Руси, вооружением и экипировкой воинов. На площадках можно принять участие в мастер-классах и попробовать свои силы в стрельбе из лука.

Фоторепортаж с XIV фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» смотрите здесь.