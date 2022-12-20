Копию фрески из церкви с 560-летней историей покажут псковичам
Копию фрески «Неясыть пустынная» из церкви Успения в Мелётово впервые представят на выставке во Дворе Постникова в Пскове 23 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Этот сюжет, любимый псковичами, когда-то был изображен в Успенской церкви на предалтарной стене. Образ неясыти ассоциировался с жертвенностью Христа. Изображение самой птицы не сохранилось до наших дней, но на стене хорошо читается надпись, видны лапы птицы и изображение ее мертвого птенца.
В фондах Псковского музея-заповедника хранится копия мелетовской фрески «Неясыть пустынная». Ее выполнил художник-копиист Дмитрий Гусев. В 1974 году он сделал прорисовку практически полностью утраченного изображения мелетовской «Неясыти», а в 1990 году передал копию фрески в Псковский музей-заповедник.
Выставка будет работать с 24 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2).
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