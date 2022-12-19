Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка в честь 560-летия храма в Мелётово откроется во Дворе Постникова

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка «Поставиша церковь камену на Мелетове», приуроченная к 560-летию создания уникального памятника архитектуры и монументальной живописи – церкви Успения, откроется во Дворе Постникова в Пскове 23 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В псковской летописи от 1462 года сообщалось о завершении строительства каменного храма, заказчиками которого выступили псковские посадники.

Партнерами выставки выступили Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, Государственный архив Псковской области, а также частные лица. В 2017 году ВХНРЦ имени Грабаря уже реализовывал проект, посвященный итогам многолетнего изучения фресок Успенской церкви художником-копиистом Адольфом Овчинниковым.

На выставке во Дворе Постникова будут представлены копии-реконструкции настенных росписей храма, в том числе практически недоступных фресок барабана Успенской церкви, редкие документы из фондов архива и музея, подлинные фрагменты настенных росписей из археологических раскопок, реставрационные чертежи 1950-х и 1960-х годов, фотофиксация практически всех работ, проводимых в памятнике. Большая часть предметов будет показана впервые.

Выставка будет работать с 24 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2022

Псковская писательская организация отметит свое 55-летие
18 декабря 2022

Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Красногородске
18 декабря 2022

В Островском многопрофильном колледже играют в КВН
18 декабря 2022

Красногородский танцевальный коллектив выступил на гала-концерте в Пскове
18 декабря 2022

100-килограммовую икону монтируют на выставке «Россия. Истоки» в Изборске

17 декабря 2022

Псково-Печерский монастырь продолжает преподносить сюрпризы реставраторам
17 декабря 2022

Руководительница студии «Софит» в Невеле номинирована на «Народное признание»
16 декабря 2022

Музей-заповедник «Михайловское» провёл творческий конкурс «Петровские литературные верфи»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...