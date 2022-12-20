История с «перепутанной прививкой» в Пскове получила продолжение

13:58, 20 декабря 2022, ПАИ

История с «перепутанной прививкой» в Пскове продолжилась проверкой. Ранее сообщалось о том, что пожилой псковичке сделали не ту прививку, за которой она приходила: якобы вместо гриппа женщина получила вакцину от коронавируса.

Однако после проверки выяснилось, что медики всё сделали верно. 5 декабря жительница Пскова заполнила анкету и письменное согласие на вакцинацию препаратом «Гам Ковид Вак». В результате ее привили первым компонентом этого препарата. При этом пожилая псковичка не сообщила, что ей нужна вакцина и от гриппа. 26 декабря пенсионерку пригласят на вакцинацию вторым компонентом.

Предыдущую прививку ей делали в конце марта.