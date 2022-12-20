Путин выразил благодарность участникам спецоперации

Президент России Владмир Путин выразил благодарность участникам специальной военной операции на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», — сказал президент России, передает РИА Новости.

Также Владимир Путин отметил, что участники спецоперации помогают наладить мирную жизнь в новых регионах России. По его словам, Москва неоднократно сталкивалась с различными испытаниями и отстаивала свою независимость.

«Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — подчеркнул он.