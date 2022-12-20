Борис Елкин поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм

18:04, 20 декабря 2022, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил сотрудников органов безопасности России глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.​

Он отметил, что безопасность, стабильность, обеспечение прав и свобод жителей Пскова, области и страны в целом – это важнейшие результаты их работы: «Следуя добрым традициям ваших предшественников, вы эффективно выполняете сложнейшие задачи государственной важности. Круглые сутки стоите на защите мира и спокойствия граждан».



«Спасибо за ваш профессионализм и верность Родине! Желаю вам успешной службы, надежного плеча товарища в трудную минуту и крепкого тыла», - поблагодарил глава города.