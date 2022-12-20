Жители Бежаницкого района собрали очередную гуманитарную помощь бойцам СВО

22:35, 20 декабря 2022, ПАИ

Очередная партия гуманитарной помощи от Бежаницкого района отправилась к военнослужащим и мобилизованным, задействованным в зоне СВО, сообщили ПАИ в районной газете «Сельская новь».

«Особенные слова благодарности хочется выразить в адрес неравнодушных жителей района, которые передали нашим защитникам собственноручно связанные носочки. Несомненно, эти заряжённые сердечным теплом вещи во всех смыслах согреют бойцов нашей доблестной армии», - отметили в центре сбора.

Напомним, что штабы «Мы вместе» по Бежаницкому району продолжают принимать гуманитарную помощь от жителей района для военных и мобилизованных граждан.



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