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Общество

Жители Бежаницкого района собрали очередную гуманитарную помощь бойцам СВО

Посылки солдатам. Фото Сельская новь

Очередная партия гуманитарной помощи от Бежаницкого района отправилась к военнослужащим и мобилизованным, задействованным в зоне СВО, сообщили ПАИ в районной газете «Сельская новь».

«Особенные слова благодарности хочется выразить в адрес неравнодушных жителей района, которые передали нашим защитникам собственноручно связанные носочки. Несомненно, эти заряжённые сердечным теплом вещи во всех смыслах согреют бойцов нашей доблестной армии», - отметили в центре сбора.

Напомним, что штабы «Мы вместе» по Бежаницкому району продолжают принимать гуманитарную помощь от жителей района для военных и мобилизованных граждан.

Адрес: п. Бежаницы, ул. Советская д.51, (молодежный центр «Юность»)
Телефон для связи:  +7 (921) 500-72-69

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