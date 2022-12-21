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Общество

Каждый четвертый пскович поддерживает запрет англицизмов – опрос

4 из 10 псковичей поддерживают ограничение на использование заимствованных слов. Поборников чистоты русской речи в полтора раза больше среди тех, у кого есть дети, чем среди бездетных, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы. По данным SuperJob, запрет на англицизмы поддерживают 4 из 10 псковичей (43%).

На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшен, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие.

Напротив, 30% псковичей не видят смысла в запрете иностранных слов: «Заимствование — естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и т. д.».

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 24%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 51%. «Надоел подростковый сленг, все эти кринж, краш, чилить и прочая ерунда», — родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные респонденты (53% против 33% соответственно).
 

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