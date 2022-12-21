ДЭГ рассчитывают применять на выборах глав районов Псковской области

16:43, 21 декабря 2022, ПАИ

В 2023 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) даст возможность избирателям Псковской области голосовать дистанционно не только на выборах губернатора, но и на муниципальных выборах. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

«Мы имеем возможность включить ДЭГ для всех уровней выборных кампаний. Мы надеемся, что одобрим свой проект в ЦИК и любой желающий сможет так проголосовать», - отметил Игорь Сопов.

Из-за рубежа проголосовать будет невозможно. «Но это вопрос к иностранным государствам, которые блокируют такую техническую возможность. Даже с VPN проголосовать на ДЭГ в этом году не получалось», - сказал Игорь Сопов.