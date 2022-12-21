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Политика

Игорь Сопов дал оценку инициативе о снижении возрастного ценза на выборах

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live дал свою оценку инициативе КПРФ и ЛДПР о снижении избирательного возраста с 18 до 16 лет.

«Закопёрщиком этих процессов является КПРФ, которая вообще предлагает принять новый избирательный кодекс, отменить ДЭГ, а единый день голосования перенести на весну. По поводу 16 лет... На дебатах в Пскове сами школьники в пух и прах разбили все доводы о том, что голосовать надо с 16. У нас молодые избиратели и так не слишком хорошо голосуют, даже с помощью ДЭГ. Хотя казалось бы чего проще - взять гаджет. А активнее всего голосуют люди 35-45 лет. А не идёт молодёжь из-за отсутствия ярких лидеров, да и нет культуры голосования, она не воспитывается. Никто о выборах интересно не рассказывают. Наших усилий не хватает», - рассказал Игорь Сопов.

По его словам, расширение списков избирателей приведёт лишь к кратному увеличению числа невостребованных бюллетеней. «Большая работа должна вестись со стороны избирательных партий: они должны заинтересовывать молодёжь, включать её в политическую повестку», - заключил Игорь Сопов.

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