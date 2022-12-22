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Общество

В Госдуме предложили ужесточить условия регистрации детей в соцсетях

Депутаты Госдумы намерены в начале 2023 года обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в сети. Об этом сообщили глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова.

Как выяснили «Известия», по заказу аппарата Госдумы Государственный университет управления провел масштабное исследование о поведении детей в интернете. В нем приняло участие 26 580 респондентов в возрасте от 6 до 18 лет. 72 % детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в соцсетях. 47 % рассказали, что им предлагали в Сети попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них (47 %). При этом 14 % признались, что «обратили внимание на предложения заработать». По итогам исследования специалисты университета госуправления предложили, в частности, разработать и принять закона о соцсетях.

Регистрацию в соцсетях специалисты университета предлагают проводить по паспортным данным — в России подростки получают паспорт с 14 лет. Регистрировать детей, которым меньше 14 лет, смогут родители ребенка или его законные представители. По мнению экспертов, закон также должен ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей находится на доработке закон 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке», — сказала она.

Депутат Яна Лантратова сообщила, что в самом начале 2023 года она планирует провести слушания и заседание рабочей группы по детской безопасности, где будет обсуждаться совершенствование законодательства о защите детей именно в сети Интернет.

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