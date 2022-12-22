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Общество

Сажа загорелась в пушкиногорской деревне Кошкино

Три пожара ликвидировали сотрудники ГУ МЧС по Псковской области за двое суток, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

21 декабря в 6:40 произошел пожар на улице Новаторов в Пскове. В производственном здании огнем повреждена подложка под рубероид из ДВП на площади 10 кв. метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

В 8:29 в дновской деревне Выскодь на улице Школьной в бесхозном строении огнем повреждена кровля на площади 2 кв. метра. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

22 декабря в 2:01 в пушкиногорской деревне Кошкино случилось возгорание на улице Советской. В одноэтажном жилом доме горела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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