Безаварийной работы пожелал энергетикам Александр Котов

09:16, 22 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени своих коллег и от себя лично поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником. Сообщение размещено на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Он подчеркнул, что энергетика – важнейшая сфера экономики в современном мире. «Без надёжного снабжения энергией невозможна ни наша повседневная жизнь, ни решение глобальных задач развития региона. Тепло и свет в наших домах, производство товаров и деятельность социальной сферы, движение транспорта, бесперебойная связь – всеми этими благами цивилизации мы пользуемся благодаря труду энергетиков», — отметил Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов также обратил внимание, что доступность энергоресурсов является одним из ключевых факторов конкурентоспособности территорий, поэтому сегодня перед Псковской областью стоит стратегическая задача – повысить надёжность электроснабжения. По его словам, для этого региону необходимо модернизировать распределительные сети и трансформаторные подстанции, заменить опоры наружного освещения и линии электропередач.

«Это сложная системная задача, которую можно реализовать только совместными усилиями. Желаю псковским энергетикам безаварийной работы, экономической стабильности и профессиональных достижений на благо всех жителей Псковской области! Благополучия вам и вашим семьям!» - заявил Александр Котов.