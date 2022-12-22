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Общество

Безаварийной работы пожелал энергетикам Александр Котов

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени своих коллег и от себя лично поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником. Сообщение размещено на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Он подчеркнул, что энергетика – важнейшая сфера экономики в современном мире. «Без надёжного снабжения энергией невозможна ни наша повседневная жизнь, ни решение глобальных задач развития региона. Тепло и свет в наших домах, производство товаров и деятельность социальной сферы, движение транспорта, бесперебойная связь – всеми этими благами цивилизации мы пользуемся благодаря труду энергетиков», — отметил Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов также обратил внимание, что доступность энергоресурсов является одним из ключевых факторов конкурентоспособности территорий, поэтому сегодня перед Псковской областью стоит стратегическая задача – повысить надёжность электроснабжения. По его словам, для этого региону необходимо модернизировать распределительные сети и трансформаторные подстанции, заменить  опоры наружного освещения и линии электропередач.

«Это сложная системная задача, которую можно реализовать только совместными усилиями. Желаю псковским энергетикам безаварийной работы, экономической стабильности и профессиональных достижений на благо всех жителей Псковской области! Благополучия вам и вашим семьям!» - заявил Александр Котов.

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