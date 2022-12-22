Зарплаты в 2022 году выросли у 17% псковичей - опрос

09:34, 22 декабря 2022, ПАИ

В 2022 году зарплаты выросли у 17% жителей Псковской области, 36% наблюдали сокращения в своих компаниях, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

В 2022 году заработная плата выросла в целом у 15% россиян, а в Псковской области – у 17% местных жителей. Наибольшая доля тех, у кого произошел рост доходов, наблюдается у 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих – в этих сферах оказалось больше всего респондентов с повышением зарплаты.

Также в целом по России еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов, отдельно в Псковской области доходы сократились у 20% местных жителей. В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

У 42% опрошенных в Псковской области заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением и как следствие - уменьшением доходов.

На вопрос о том, происходили ли в их компании сокращения сотрудников 2022 году, каждый второй респондент (50%) в целом по стране ответил отрицательно. В Псковской области об отсутствии сокращений в своих компаниях заявили 55% опрошенных.

О сохранении штата компании рассказали 65% представителей профессиональной сферы «Закупки», 63% юристов, 61% медиков и фармацевтов, 60% работников науки и образования, а также 54% госслужащих.

Еще 24% трудящихся в Псковской области сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%). 12% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такая позиция встречается среди маркетологов и административного персонала – по 24%). Остальные затруднились ответить.