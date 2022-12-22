Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Зарплаты в 2022 году выросли у 17% псковичей - опрос

В 2022 году зарплаты выросли у 17% жителей Псковской области, 36% наблюдали сокращения в своих компаниях, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

В 2022 году заработная плата выросла в целом у 15% россиян, а в Псковской области – у 17% местных жителей. Наибольшая доля тех, у кого произошел рост доходов, наблюдается у 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих – в этих сферах оказалось больше всего респондентов с повышением зарплаты.

Также в целом по России еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов, отдельно в Псковской области доходы сократились у 20% местных жителей. В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

У 42% опрошенных в Псковской области заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением и как следствие - уменьшением доходов.

На вопрос о том, происходили ли в их компании сокращения сотрудников 2022 году, каждый второй респондент (50%) в целом по стране ответил отрицательно. В Псковской области об отсутствии сокращений в своих компаниях заявили 55% опрошенных.

О сохранении штата компании рассказали 65% представителей профессиональной сферы «Закупки», 63% юристов, 61% медиков и фармацевтов, 60% работников науки и образования, а также 54% госслужащих.

Еще 24% трудящихся в Псковской области сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%). 12% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такая позиция встречается среди маркетологов и административного персонала – по 24%). Остальные затруднились ответить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Суд признал законным удаление в отставку главы Пустошкинского района
21 декабря 2022

Игорь Сопов дал оценку инициативе снижения возрастного ценза на выборах
21 декабря 2022

ДЭГ рассчитывают применять на выборах глав районов Псковской области
21 декабря 2022

Решение о ДЭГ на выборах губернатора Псковской области примет ЦИК
21 декабря 2022

Губернаторские выборы - ПАИ-live с Игорем Соповым
20 декабря 2022

Вице-спикер областного Собрания назвал самые частые обращения псковичей
20 декабря 2022

Почему Островский район получил грант в миллион рублей, объяснил Армен Мнацаканян
19 декабря 2022

Тепло пустошкинской души: гуманитарная помощь из Пустошки отправится завтра в зону СВО


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...