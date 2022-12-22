Творческий вечер Николая Мишукова прошёл в Пскове

11:05, 22 декабря 2022, ПАИ

Творческий вечер композитора Николая Мишукова прошёл 21 декабря в Пскове на сцене Большого концертного зала областной филармонии. Мероприятие было приурочено к 90-летию композитора, сообщается в группе управления культуры администрации Пскова в соцсети «ВКонтакте».

В зрительном зале собрались родные, друзья, коллеги, поклонники творчества композитора.

В праздничном концерте приняли участие ведущие творческие коллективы, солисты и музыканты Пскова, Псковской епархии, областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Николай Мишуков является автором музыки гимна Пскова, почётным гражданином города Пскова, музыкантом, композитором, заслуженным работником культуры Российской Федерации и заслуженным деятелем искусств Карелии.

Родился он 21 декабря 1932 года в Кировске Мурманской области. Спустя 38 лет, будучи заслуженным деятелем искусств Карелии, отличником народного просвещения, отличником культуры СССР, приехал в Псков и стал руководителем Псковского русского народного хора, а в дальнейшем — дирижером хоровой капеллы Псковского педагогического университета. Является членом Союза композиторов России.

Николай Мишуков тесно связан с проведением творческих и певческих праздников в регионе. Он автор 11 сборников песен и хоров и пяти поэтических сборников.

Удостоен разных почетных званий и наград, является заслуженным работником культуры России, заслуженным деятелем искусств Карелии.