Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Творческий вечер Николая Мишукова прошёл в Пскове

Фото: Управление культуры Пскова

Творческий вечер композитора Николая Мишукова прошёл 21 декабря в Пскове на сцене Большого концертного зала областной филармонии. Мероприятие было приурочено к 90-летию композитора, сообщается в группе управления культуры администрации Пскова в соцсети «ВКонтакте».

В зрительном зале собрались родные, друзья, коллеги, поклонники творчества композитора.

В праздничном концерте приняли участие ведущие творческие коллективы, солисты и музыканты Пскова, Псковской епархии, областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Управление культуры Пскова

Николай Мишуков является автором музыки гимна Пскова, почётным гражданином города Пскова, музыкантом, композитором, заслуженным работником культуры Российской Федерации и заслуженным деятелем искусств Карелии.

Родился он 21 декабря 1932 года в Кировске Мурманской области. Спустя 38 лет, будучи заслуженным деятелем искусств Карелии, отличником народного просвещения, отличником культуры СССР, приехал в Псков и стал руководителем Псковского русского народного хора, а в дальнейшем — дирижером хоровой капеллы Псковского педагогического университета. Является членом Союза композиторов России.

Фото: Управление культуры Пскова

Николай Мишуков тесно связан с проведением творческих и певческих праздников в регионе. Он автор 11 сборников песен и хоров и пяти поэтических сборников.

Удостоен разных почетных званий и наград, является заслуженным работником культуры России, заслуженным деятелем искусств Карелии. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Псковский театр драмы покажет в новогодние праздники 39 спектаклей

22 декабря 2022

Александр Бушуев станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»

22 декабря 2022

Пушкинский заповедник представил коллекцию редкой графики в Саратове
22 декабря 2022

Творческий вечер Николая Мишукова прошёл в Пскове
21 декабря 2022

Тизер фильма «Вызов» со съёмками в открытом космосе покажут в новогоднюю ночь
21 декабря 2022

Художник Иван Трахов стал соискателем премии «Народное признание»

21 декабря 2022

Арт-фестиваль «Невесомость_ВЛ» может получить премию «Народное признание»

21 декабря 2022

Лечением старовозрастных деревьев займутся в «Михайловском»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...